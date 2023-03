La picante respuesta de Ibarra sobre el rumor de su salida pese al triunfo de Boca: “Es un…”

Hugo Ibarra llegó a Resistencia, Chaco en busca de una victoria que le diera oxígeno en su cargo. Boca cumplió con su deber y venció a Olimpo de Bahía Blanca, pero no le sobró nada y sigue sin convencer. Luego del partido, el DT se enfrentó a las esperadas preguntas sobre su continuidad.

Mucho se habló durante la semana acerca de si el Consejo de Fútbol tomaría la decisión de cesar al Negro como entrenador. Incluso, se llegó a afirmar que Ibarra no seguiría sin importar el resultado por Copa Argentina. Sin embargo, él mismo se encargó de disipar los rumores: "Yo hoy vine a dirigir. Si ustedes tienen información, tienen que hablarlo con sus informantes [...] No, no me molesta. No soy un improvisado, tengo muchos años en el club. Ustedes tienen que arreglarlo entre ustedes.", disparó.

Por otra parte, el entrenador de Boca se plantó ante la prensa y aseguró que no le preocupan los rumores: "Es un año político", afirmó de forma contundente.

Además, el DT no le gustó nada una pregunta acerca de su salud: "¿Qué? ¿Me ves mal? Yo estoy bárbaro [...] Ya está el tema de mi salud, ya está. Estoy bárbaro", sentenció en una rueda de prensa caliente.

Noticia en construcción