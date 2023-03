El momento viral de las esposas de los futbolistas de la Selección festejando a lo Dibu Martínez

La Selección Argentina tuvo su gran noche de celebración este jueves en el estadio Monumental, cuando los campeones del mundo se enfrentaron en un anecdótico amistoso ante Panamá, que serviría como antesala de un emotivo reconocimiento ante su gente. El festejo fue familiar, ya que las esposas e hijos de los futbolistas pudieron ser parte. En este contexto, un viral gesto del Dibu Martínez y su esposa, Mandina, se llevó todas las miradas.

El momento más emotivo de la noche, quizás, se produjo luego de las declaraciones para todos los presentes de Lionel Messi y Scaloni. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le entregó la copa al capitán que fue a levantarla junto a sus compañeros y las esposas e hijos que estaban apostadas junto a ellos. Salvo las novias de Dybala y Cuti Romero, que no pudieron decir presente.

Las esposas de los futbolistas con la del Mundo.

Los festejos se postergaron y un detalle se volvió viral: el Dibu Martínez reeditó su tradicional y polémico festejo con la del Mundo, pero esta vez acompañado de sus compañeros Marcos Acuña, Germán Pezzela, Gerónimo Rulli y Guido Rodríguez.

Sin embargo, la cuestión no quedó allí y la nota la terminaron dando las respectivas esposas de este grupo de campeones, quienes también se animaron a imitar el festejo. Se trata de Mandinha Martínez (Dibu), Rocío Esposito (Rulli), Agustina Bascerano (Pezzela), Julia Silva (Acuña) y Guadalupe Ramón (Rodríguez). Todo quedó retratado en las redes de Mandinha.

El festejo de las esposas a lo Dibu Martínez.

La portuguesa no solo publicó esa foto, sino que también retrató desde la intimidad el festejo de los campeones y cómo lo vivieron las mujeres que acompañaron. En otro pasaje de sus historias en Instagram se mostró "avergonzada" con un emoji por el festejo que popularizó su esposo, quien tiempo atrás reconoció que no lo replicó en los premios The Best a pedido de ella.