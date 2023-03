El conmovedor gesto de Montiel en Argentina-Panamá que involucra a River

Gonzalo Montiel, además de entrar en la historia por formar parte del plantel de la Selección argentina que se consagró en Qatar, quedará marcado a fuego en los futboleros por se el autor del penal que le permitió a la Scaloneta lograr la tercera estrella. Anoche fue uno de los más aplaudidos cuando dijeron su nombre por el altoparlante pero la gente se quedó con las ganas verlo.

Cachete, además, fue reconocido por los directivos de River por lo conseguido el año pasado y él tuvo un conmovedor gesto con los jóvenes futbolistas que viven en la pensión del club, ya que les regaló la entrada para que puedan estar en el Monumental disfrutando del amistoso con Panamá. Fueron 60 los tickets que compró Montiel, quien no se olvida de sus orígenes.

Según se informó en la previa, cada uno de los futbolistas convocados tuvo a disposición 150 boletos para repartir entre familiares, amigos y allegados, y el lateral decidió separar esa cantidad para que los pibes sean parte de la fiesta. Montiel estuvo en la pensión ya que todos los días tardaba más de dos horas en llegar desde su casa en González Catán.

"Tenía diez años. Iba al colegio, después a entrenarme y llegaba de noche a casa... Todos los días. Me tomaba el 620, una traffic hasta Liniers y de ahí el 28. Dos horas y media de ida y lo mismo de vuelta. Lo hice casi dos años, hasta que me cansé. Les dije a mis familiares que no aguantaba más y pedí vivir en la pensión de River. Extrañaba y los necesitaba, por más que me hacía el duro. Pero también valoraba y sabía que ahí había más que lo que tenía en casa", contó tiempo atrás en una entrevista.

El 30 de abril de 2016, Montiel debutó en River en un partido ante Vélez que terminó igualado sin tantos. Su excelente desempeño lo llevó a vestir la albiceleste en las divisiones juveniles, disputando en 2017 la Copa Mundial Sub 20 en Corea del Sur, y desde el 2019 es parte de la mayor con la que consiguió la Copa América, Finalissima y el Mundial de Qatar.