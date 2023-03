La revelación del entrenador de arqueros sobre Dibu Martínez antes de los penales con Francia: “Me miró y…”

La Selección argentina mostró un gran nivel en la Copa del Mundo de Qatar, pero algunos futbolistas dieron la nota con puntos sobresalientes, por la relevancia de sus intervenciones y la regularidad de las actuaciones. Emiliano Martínez es un claro ejemplo. Buena parte de la responsabilidad de que el "Dibu" sea elegido mejor arquero de la competencia se debe al colaborador de Scaloni, Martín Tocalli.

El entrenador de arqueros, quien también trabajó a la par de Franco Armani, Gerónimo Rulli y Federico Gomes Gerth (único sparring que llevó Scaloni); habló recientemente de la seguridad que le brindó Martínez de cara a los penales y de cómo vivió la atajada en el minuto 123'.

“Antes de la definiciones por penales con Francia, el Dibu me dio confianza. Me generó tranquilidad. Él percibía que nos iba a ir bien. Sentía que iba a ser uno de los protagonistas, porque en 15 segundos, antes de la definición, se acordaba de puntos claves que habíamos hablado. Me miró fijo y me entendió. Los dos sentimos lo mismo y no había mucho más que decir. Él sabía que iba a atajar”, recordó en diálogo con Super Deportivo.

Sobre la gran atajada a Kolo Muani, Martín Tocalli dijo que durante la jugada "se me paró el corazón dos segundos". Después, retomando la parte técnica, expresó: "Lo que pude ver de Emiliano (Martínez) es que se paró bien rápido, él tapó la pelota no es que le rebotó. Esperó hasta el último segundo, leyó la posición del jugador y vio dónde fue la pelota. El orgullo que me quedó es ver cómo trabajó la jugada”.

Luego se animó a contar más detalles del arquero argentino: “Lo conozco personalmente desde el 2017 y el crecimiento que tuvo en los últimos dos años resultó ser tremendo. Él se siente ganador y con la ambición de crecer en el día a día. Tiene una cabeza ganadora”.

Por último, reconoció que no quiso pedirle nada como recuerdo al arquero: “Del Dibu no me llevé nada. No le pedí nada. Me llevé lo que él me transmitió. Tuvo palabras en ciertos momentos, que demuestran todo su agradecimiento. Me quedo con eso. Lo más importante no es salir en una foto o en un video”.