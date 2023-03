El pedido de Messi a los hinchas en pleno festejo de la Selección argentina: "Sé que es un día nuestro, pero..."

Lionel Messi volvió a desplegar su magia y le regaló un hermoso tiro libre a la gente para alcanzar 800 goles en su carrera. No obstante, eso queda en un segundo plano por el costado emotivo que tuvo la noche en el Monumental. Luego del partido y de los videos sobre Qatar 2022, el capitán de la Selección argentina tomó el micrófono y les habló a todos los hinchas campeones del mundo.

Con la Copa del Mundo a su lado, la Pulga se emocionó junto a los fanáticos y, en la medida que las ovaciones y reverencias no lo taparon, resaltó la dificultad que conlleva ser campeones del Mundial y pidió reconocimiento a sus excompañeros que no pudieron lograrlo: "Sé que es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de mis anteriores compañeros con los que hicimos todo lo posible por conseguir ésta, pero no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero ellos se merecen el respeto y reconocimiento de todos porque dejaron todo", afirmó.

Luego, el mejor jugador del mundo agregó: "Quedó demostrado que es muy difícil conseguir esto, depende de muchas cosas. A veces por pequeños detalles se escapa. ¡Disfrutemos de la tercera estrella!".

Además, el capitán de los campeones del mundo reiteró el pedido de festejar este logro: "Disfrutemos, no sabemos cuánto va a pasar para volver a conseguir una, ojalá no sea tanto tiempo", aclaró.

Noticia en construcción