Dibu Martínez lo volvió a hacer: el zarpado festejo con la Copa del Mundo

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a hacer de las suyas. El arquero de la Selección argentina fue uno de los más ovacionados por los hinchas y fue protagonista central de los festejos. El marplatense fue uno de los primeros en ingresar a la cancha, para hacer la entrada en calor, y lo disfrutó como nunca. Mostró las tres estrellas, bailó y no ocultó su tremenda felicidad.

Pero después del partido, con la victoria ya consumada, Dibu se juntó con su banda y realizaron en conjunto su tradicional festejo con los trofeos. Tomó la Copa del Mundo, se puso en hilera con Guido Pezzella, Guido Rodríguez, Gerónimo Rulli y Marcos Acuña, y posaron para las fotos que están tomando sus familiares.

El arquero del Aston Villa ya lo había hecho con el "guante" al mejor arquero recibido en el Mundial de Qatar y reconoció que su mujer le pidió que no lo hiciera en los The Best: "Era otro evento, con traje... En una cancha de fútbol capaz con la adrenalina si. Mi único objetivo era no llorar".

"No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro '¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?' me decían los chicos. '¿A que si?'", contó el arquero sobre aquel desafío que le plantearon antes de subir. Además agregó: "Es culpa de ellos, de mis compañeros".