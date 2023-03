La lapidaria crítica de Toti Pasman a Maravilla Martínez por el nivel de su rival: "¿No había uno más...?"

El regreso de Maravilla Martínez al boxeo levantó mucha polémica. Jhon Teherán, su contrincante, fue criticado por el nivel demostrado, ya que cayó a la lona al minuto con 27 segundos del round inicial. En esta línea, Toti Pasman liquidó al excampeón mundial y a la promotora de la pelea por el calibre de su rival.

Martínez, a sus 48 años, no tuvo inconvenientes para enviar al colombiano al país de los sueños. La resistencia de Teherán fue casi nula, por lo que muchos levantaron las cejas y cuestionaron el espectáculo. Uno de ellos fue el conductor de radio y TV, que desde su cuenta de Twitter dejó un tajante mensaje: "¿¿¿Uno más paquete no había???", disparó.

Esta fue la tercera derrota en la carrera de Teherán, de 38 años y nacido en San Onofre, Colombia. Como casualidad, todas sus caídas fueron en suelo argentino y por KO. En 2014, el catamarqueño Miguel Barrionuevo lo noqueó en menos de tres minutos. Luego de seis años de inactividad, el boxeador cafetero volvió a subirse a un ring ante el cordobés Juan Manuel Taborda en Villa María, donde también perdió por TKO en el quinto asalto.

La crítica de Toti Pasman al rival de Maravilla Martínez.

Como si todo esto fuera poco, el púgil derrotado en el Luna Park denunció que el resultado de la pelea estaba arreglado de ante mano por cinco mil dólares. Este miércoles, Teherán volvió sobre sus pasos y se mostró arrepentido por haber hecho tamaña acusación.

Por su parte, Maravilla se mostró feliz por el resultado de la pelea y sentenció: "Vengo de ganar cuatro por KO y dos por puntos. Sé que es una locura, pero sé que se puede conseguir. Bendita la locura, gracias a esto me pude volver a subir al ring. La vida está para desafiar cosas grandes. No me gusta decir que mañana me voy a levantar y le voy a dar de comer a las palomas. Dejame entrenar para desafiar a los mejores, como [Gennady] Golovkin". Sí, a sus 48 años, Martínez quiere ir por el título mundial.