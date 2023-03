Qué dijo Maravilla Martínez tras ganar en el Luna Park, pese a las críticas por el nivel del retador: "Sé que es una locura, pero..."

Sergio "Maravilla" Martínez debutó en el Luna Park y lo hizo con una victoria contundente en el primer round ante el colombiano John Teherán. La contienda, realizada en el marco de la avant premiere de la serie "Ringo. Gloria y muerte", dedicada al legendario boxeador Oscar Natalio Bonavena, recibió algunas críticas por el nivel del retador, pero lo importante para el quilmeño es haber podido cumplir uno de sus sueños, como también demostrar que todavía está vigente.

Luego de su pelea exprés, Maravilla se sentó para charlar de su presente, de su futuro y de sus desafíos, revelando que uno de ellos es pelear con Gennady Golovkin: "Estoy a punto caramelo. Me encuentro muy fuerte mentalmente. Tengo muchos años encima que los pude asimilar bien. Este año se tiene que dar el combate mundialista. Es un trabajo muy arduo".

"Vengo de ganar cuatro por KO y dos por puntos. Sé que es una locura, pero se que se puede conseguir. Bendita la locura, gracias a esto me pude volver a subir al ring. La vida está para desafiar cosas grandes. No me gusta decir que mañana me voy a levantar y le voy a dar de comer a las palomas. Dejame entrenar para desafiar a los mejores, como Golovkin", reconoció Martínez.

Además, reflexionó: "Me gusta afrontar los desafíos y tomar las riendas. Uno nunca baja del ring siendo la misma persona. Estoy en búsqueda de la evolución personal, de un desafío personal. Acá pelearon todos, desde Monzón, Gatica,Domínguez, Narvaez, Galíndez, Ringo, Locche, faltaba yo. Estoy contento con haber puesto el Luna Park en mi propio corazón".

"Les doy gracias infinitas por haber recibido este apoyo, este calor. Que nunca te hagan creer que a tus 48 años estás terminado. No te pueden hacer creer que terminaste con 48 años, así que de acá hasta el mundial no paro. ¡Vamos nomás! El haber sido parte del evento de la serie de Ringo. Estar rodeado de amigos. Soy infinitamente agradecido", cerró emocionado.