El rival de Maravilla Martínez hizo una grave acusación sobre la pelea y luego se retractó: "Estoy arrepentido"

El regreso de Sergio "Maravilla" Martínez al boxeo en el Luna Park generó más controversia que alegría. El excampeón mundial de 48 años derrotó a Jhon Teherán por knockout en el primer round. Momentos más tarde, el perdedor denunció que le habían ofrecido 5 mil dólares para perder contra el argentino, lo que causó un tremendo revuelo en el deporte. Sin embargo, el oriundo de San Onofre, Colombia se retractó mediante un video por redes sociales.

Maravilla envió a Teherán a la lona al minuto con 27 segundos del primer asalto. El nivel del colombiano en la velada fue cuestionado, pero este denunció haber arreglado un premio para caer derrotado: "Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy [Espinoza, su exmánager]. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina [exboxeador cubano que hizo de nexo para el combate] a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo", disparó.

En dicho primer video, el colombiano destacó al Chino Maidana como promotor de peleas, pero despotricó contra la disciplina en el país: "La gente es amable, me dijeron que eran racistas, pero no es así. Es elegante, humilde. En cuestiones de pelea, boxeo, se daña Argentina", sentenció.

Lógicamente, tamaña acusación de Teherán a Maravilla Martínez y a todo el box argentino debía ser respaldada con hechos. Con el correr de las horas, el boxeador derrotado pidió disculpas por sus dichos: "Arrepentido con el video que subí anoche. Una persona ajena se me acercó al camerino después de la pelea y me indicó que dijera esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, una excelente persona. Disculpas al Chino Maidana. A Río Productions, a Molina", argumentó.

"También, por cierto, respecto al golpe que recibí anoche en el combate, Maravilla te pido disculpas. Que sigas adelante, con futuro teniendo 48 años. Una persona se me acercó diciendo que dijera esas palabras, cometí ese error por rabia e impotencia por no poder ganarle a usted. Me sentía mal del golpe que recibí. Le pido disculpas de corazón, perdoname. Chino Maidana, te pido disculpas. Río Productions, te pido disculpas. Molina, te pido disculpas por todo lo que pasó. Gracias", cerró Teherán.