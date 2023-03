La cruda afirmación de Kolo Muani sobre Dibu Martínez: "No voy a mentir, lo..."

Randal Kolo Muani protagonizó una de las jugadas más vistas, quizás, del Mundial de Qatar. El delantero de la Selección de Francia tuvo en sus pies la victoria en la final ante Argentina pero Emiliano "Dibu" Martínez ahogó el grito de gol y comenzó a transformarse en héroe aquel 18 de diciembre en Lusail.

La herida del futbolista del Eintracht Frankfurt sigue abierta aunque, en esta oportunidad, expresó una dura frase contra el arquero marplatense. "Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio", aseguró molesto.

Luego, en la misma línea, agregó: "Podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido".

"Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar", cerró el francés. Las declaraciones fueron publicadas este miércoles por el diario Mundo Deportivo, a horas del partido amistoso entre Argentina y Panamá en el cual el equipo albiceleste celebrará al obtención del título mundial ante una multitud en el estadio de River.

No es la primera vez que Kolo Muani se refiere a la jugada ya que, hace algunas semanas, reflexionó sobre las otras opciones que tuvo antes de patear: "Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo porque la pelota llega y voy enfocado en el arco".