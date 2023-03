Di Zeo, amenazante con un jugador de Boca: "Algunos salen mucho; después de perder con Instituto uno zafó por 5 minutos, era..."

Boca vive momentos en los que la tensión se siente en todos los ámbitos. En medio de los rumores sobre la continuidad de Hugo Ibarra y la charla del DT con los jugadores, el jefe de la barra brava del Xeneize, Rafael Di Zeo, fue tajante con la actitud de los futbolistas y su vida fuera de las canchas.

En una extensa charla con el programa "El loco y el cuerdo" con Flavio Azzaro, el líder del Jugador Número 12 disparó contra los jugadores: "Este equipo no levanta los pies del piso. No todos, algunos. Hay algunos que están saliendo mucho. Salen, piden mesitas escondidas, pero nosotros sabemos todo. Siempre te llama alguno y te cuenta”, expresó.

Di Zeo habló con el expresidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler, y Azzaro en el canal de YouTube de este último. Más allá de la primera frase a modo general, el jefe de la hinchada de Boca apuntó contra un futbolista en particular, que se habría ido de fiesta tras la dura derrota en la Bombonera: "Después del partido ante Instituto (Boca perdió 3-2) uno zafó por cinco minutos. Era un pibe joven. Son los pibes jóvenes los que hacen eso. Muchos creen que si van escondidos no nos vamos a entrerar y nosotros nos enteramos de todo. Pibes de 20 años se creen que son más vivos que nosotros", sentenció.

“Yo llegué a un nivel que me entero de todo. La hinchada de Boca tiene un servicio de inteligencia que es muy bueno. Esto se da porque hay un hincha de Boca en todos lados y tarde o temprano no enteramos. Si el domingo ganas, salí, pero si perdés quédate en tu casa”, advirtió después Di Zeo, quien no suele hacer muchas apariciones mediáticas.

Además, la principal cabeza de La 12 aseguró que los jugadores saben cómo deben comportarse en el club de la Ribera: "Los jugadores ya saben cómo son las cosas en Boca. El que no lo hace, después vamos nosotros y hablamos con él, porque muchas veces parece que no entienden. Ellos tienen que saber que esto es Boca, sino les gusta tienen que decirle al presidente que se quieren ir”.

Por último, Di Zeo, quien reveló que tiene una relación "buena" con Juan Román Riquelme y destacó su vínculo con otros ídolos como Diego Armando Maradona y Carlos Tevez, concluyó: "El Consejo de Fútbol está para otra cosa. No tienen nada que ver con la conducta del jugador".