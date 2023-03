Descartado para Boca: un DT del agrado de Riquelme firmó con un equipo de Europa

Desde su llegada como vicepresidente, Juan Román Riquelme tomó la determinación de que los entrenadores de Boca debían ser del riñón del club, ya sea por un pasado exitoso como DT o haber sido glorias como jugadores. Esta tónica comenzó con Miguel Ángel Russo, siguió con Sebastián Battaglia y profundizó con Hugo Ibarra. En horas convulsionadas para el actual técnico, uno del agrado del ex número 10 firmó contrato con un nuevo equipo.

uD83DuDEA8Sebastián Beccacece llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador del Elche.

*??El DT ya está en España y solo resta que sea oficializado como el reemplazante del cesado Pablo Machin.

??Con @victortuchi pic.twitter.com/mDQGmt8uKh — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 20, 2023

Más allá de la línea elegida para sus entrenadores, a lo largo de la gestión Riquelme se barajaron varios nombres de peso para tomar el banco de suplentes xeneize. Uno de ellos era Sebastián Beccacece, que incluso llegó a ser uno de los máximos candidatos después del despido de Battaglia. Sin embargo, el ex Defensa y Justicia nunca llegó y, ahora, selló su arribo al Elche de España.

El ex Racing e Independiente sonó en varias oportunidades para llegar a Boca. No obstante, esto nunca se concretó y el DT no tenía club desde su salida del Halcón. Según informó César Luis Merlo, Beccacece ya está en España para tomar las riendas del equipo de Christian Bragarnik.

Beccacece en la Bombonera.

Este sería el segundo DT que se le "escapa" a Riquelme en las últimas semanas. Pese a tener un pasado que hubiese complicado su llegada, Ricardo Gareca era otro que siempre estaba presente en la danza de nombres para técnico de Boca. El Tigre tampoco podrá llegar al Xeneize, ya que concretó su regreso a Vélez siete días atrás.

Mientras tanto, Ibarra sigue en la cuerda floja, pero dirigirá a Boca ante Olimpo de Bahía Blanca el próximo sábado. Más allá de esto, el actual entrenador está casi obligado a levantar el nivel de su equipo, ya que ni siquiera una victoria "como sea" sería suficiente para mantenerse en el cargo.