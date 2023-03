La particular respuesta de Dibu Martínez a De Paul sobre "la mejor selección de la historia": "Para mí..."

La Selección argentina logró su tercera estrella mundial en Qatar y a poco más de dos meses del logro, los ecos de la victoria permanecen latentes. Recientemente se instaló una polémica comparativa entre los distintos seleccionados campeones. Rodrigo De Paul declaró que sentía formar parte de la "mejor Selección que tuvo nuestro país". Referentes de los campeones del mundo del 78' y 86' le respondieron y quien se refirió a esta polémica ahora fue el arquero de la Scaloneta, Emiliano "Dibu" Martínez.

En diálogo con TyC Sports, el arquero intentó bajarle la espuma a la polémica: "Son opiniones. Obviamente que Rodri no quiere lastimar a nadie ni tampoco tiene ego". Y no perdió oportunidad para dar su opinión sobre el tema: "Para mí no somos los mejores de la historia".

El arquero campeón del mundo se tomó un tiempo para justificar la opinión involucrando a Messi: "Yo me acuerdo de preguntarle a Leo cuál es la diferencia entre esta Selección y la del 2014. Me acuerdo de la del 2006 que pierde por penales contra Alemania. Tenían jugadores impresionantes y jugaban re bien al fútbol. La única diferencia es que tuvimos la suerte de ganar. Tuvimos suerte de salir campeones en la Copa América y afianzarnos. Después de jugar una final en Wembley con 80 mil argentinos y tener la suerte de que nos salieron las cosas".

Además, agregó: "En el Mundial también, tuvimos suerte de ganar dos partidos por penales, tampoco éramos tiki taka y ganamos 3-0 todos los partidos. A diferencia de otras Selecciones, tuvimos la suerte de ganar. En 2014 jugamos una gran final del mundo y la pelota no pudo entrar. Como grupo, Leo me dijo que era la misma Selección, o sea esa es la única diferencia".

Eso sí, el número "23" de la Selección dijo qué debe pasar para convertirse en el mejor equipo argentino: "Si lo volvemos a repetir, yo ahí recién te puedo llegar a decir que sí".

Para cerrar, el arquero, que es una de las referencias del plantel, se comparó con uno de sus predecesores con la camiseta argentina, Sergio Romero: "Yo jugué solamente 26 partidos en la Selección. Todos me dicen 'Dibu, Dibu', pero Romero jugó 100 partidos, tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia".