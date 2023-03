El mea culpa de Dibu Martínez por su polémico festejo tras la final y por qué lo hizo: "Mis compañeros me..."

Emiliano "Dibu" Martínez habló y respondió sobre muchos temas. El central, claro está, tuvo que ver con la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar y el arquero del Aston Villa dijo no estar orgulloso del festejo que realizó cuando recibió el premio al mejor arquero del campeonato. Esa tarde, agarró el guante de oro y lo que hizo se volvió tendencia.

Al respecto fue consultado y, además de decir que no se siente orgulloso, reveló que se trató de una apuesta: "Lo había hecho en la Copa América por todo lo que había pasado. No estoy orgulloso de eso, pero era una apuesta. Justo cuando me iba a dar el guante de oro mis compañeros me dijeron, 'a que no haces lo mismo de la Copa América'. Culpa de ellos, de mis compañeros".

Luego, habló de los memes que salieron en la previa del The Best: "No, no. Obviamente en un evento así, con traje, no. En una cancha de fútbol por la adrenalina capaz que sí, pero no, ahí no". Sobre el premio que recibió el pasado lunes, dijo que no lo esperaba y se refirió a su emotivo discurso: "No me lo esperaba. Me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo".

"Creo que a ellos les pasa lo mismo. Están felices si yo o el que sea gana un trofeo. Eso es amistad y familia. Los tres estábamos muy emocionados", agregó y siguió: "Los tuve que nombrar al final. Jugás con 100 mil personas en una final del mundo, pero cuando se tocan las raíces e historia de donde vengo ante ese público y gala es emocionante, por eso lo dejé al final".

"Los The Best fueron una caricia, un mimo a mi carrera. A los 18 años dejé mi casa en Mar del Plata. Pero estoy obsesionado con ganar más cosas con la Selección. Le mandé un mensaje al grupo diciendo muchísimas gracias por hacerme esto. Gran parte es de ellos. Ahora tenemos que demostrar partido a partido que somos campeones. Juguemos contra Panamá o Brasil", cerró.