El tremendo sincericidio de Dibu Martínez sobre su charla con Mbappé tras la final: "El que tenía que estar en el piso..."

Una de las imágenes que recorrieron el mundo fue la de Emiliano Martínez hablando con Kyliam Mbappé luego de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar. El arquero se acercó al verlo en el piso y mantuvieron un corto pero sentido diálogo. Luego, durante los festejos en el país, el Dibu generó polémica por tener un muñeco del francés en brazos pero este jueves se refirió al delantero del Paris Saint Germain y lo llenó de elogios.

"Le dije que se levante y mire hacia adelante porque la había descosido. Que no tendría que estar en el suelo si no orgulloso del partido que había hecho. La verdad, me metió 4 goles. Yo tenía que estar en el piso ahí. Obviamente es normal, perdió la final del mundo. Pero el que tenía que estar en el piso soy yo", dijo entre risas.

Acto seguido, se lamentó por no haber podido atajarle alguno de los penales a Kylian: "Obvio que caliente de no poder atajar los penales. El primero estuve muy cerca con Mbappé. Hablamos del pasito que hacía antes de patear y lo practicamos con Thiago Almada. Entonces él hacía el pasito y tiraba arriba. A veces practicás, practicás y no te salen las cosas".

"Y cuando menos practicas, te salen. El segundo gol la agarró muy fuerte, la agarró de lleno pero hablé con Martín (Tocalli) y como que el cuerpo se me echa para atrás. Si estoy posicionado más para adelante, la saco", continuó y recordó qué les dijo a sus compañeros en los momentos previos a la definición ante Francia: "Siempre les prometo y les digo que uno o dos atajo".

"Rodri (De Paul) me dijo que era poco. Pero uno o dos, la presión la tienen ellos. Si erran, un 80 u 85% ganábamos. Por eso celebro el penal, estuve tan cerca de atajarlo el segundo. Ahí pensé que si metía Lea Paredes, estábamos a un paso”, recordó Martínez, que se inició en Independiente y cuenta con un extenso recorrido en la Premier League.