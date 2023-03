El fuerte posteo de la esposa de Papu Gómez, tras el rumor bomba que sacudió a la Selección: “Me da pena porque…”

La Selección argentina se prepara para lo que será una verdadera fiesta. Los campeones del mundo regresarán al país para recibir el cariño de su gente este jueves en el Monumental y el próximo martes en Santiago del Estero, pero a la celebración le faltará un invitado importante: Papu Gómez es el único de los 26 héroes de Qatar que no viajará, por lo que su ausencia desató un rumor muy fuerte. Ante este escenario, su esposa, Linda Raff, cortó todo tipo de especulación en Instagram.

En las últimas horas, se desató una versión de por qué Papu, campeón de América en 2021 y del mundo en 2022, se perderá los amistosos. Supuestamente, Lionel Messi y compañía se habrían enterado de que el volante del Sevilla recurrió a magia negra para "lesionar" a Giovanni Lo Celso, pieza clave de Lionel Scaloni pre-Qatar, para tener su lugar. Por más descabellado que suene, la gente se hizo eco de esto en las redes sociales y el rumor se hizo cada vez más grande, por lo que Raff salió a cortar todo tipo de especulación: "Este partido no vamos a poder estar ahí, pero ver estos recuerdos me hace feliz", escribió junto a un video de su familia en la final ante Francia.

Luego, agregó: "Me da pena porque mis 3 hijos nunca tenían su identidad bien clara. Nacieron todos en Italia, pero no se sentían italianos, en españa no son españoles y en argentina no vivieron nunca, pero este viaje en Qatar los atravesó completamente, encontraron su gente y su lugar".

"Ya van a tener oportunidad de volver a vivir estas experiencias únicas. Nos vemos pronto Argentina y perdón a mis amigas y familia que estaban con todo listo esperándonos. @papugomez_official te amo a más no poder", cerró Raff. En el video, se la puede ver a ella y a sus hijos, Milo, Constantina y Bautista, festejando la Copa del Mundo.

Además, un detalle que no se puede pasar de alto es la reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al posteo. La rosarina comentó la publicación con muchos corazones rojos, por lo que la supuesta mala onda de la Pulga y el resto de la Selección argentina con el Papu no sería tal.