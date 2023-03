Las particulares historias del Papu Gómez en Instagram tras el rumor bomba por su ausencia en la Selección

Sin lugar a dudas, una de las noticias que sacudió al mundo del fútbol durante la jornada del viernes fue la que tuvo como protagonista principal a Papu Gómez. El hombre del Sevilla no viajará a la fiesta de los campeones del mundo que se desarrollará el próximo jueves, 23 de marzo, cuando la Selección argentina enfrente a Panamá en el estadio Más Monumental.

El periodista Gonzalo Cardozo, ex integrante de la pantalla de ESPN, contó en su canal de YouTube la causa -según él- por la que el futbolista no dirá presente en la Albiceleste, pese a que el motivo oficial que se dio desde el entorno del futbolista es que la directiva del club español no lo autorizó a viajar mientras termina su proceso de rehabilitación.

"Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro (Messi, De Paul, Di María, Paredes y Otamendi), se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas", relató el ahora Youtuber. Y añadió: "Recordarán la lesión de Lo Celso... Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz".

En este contexto, Alejandro Gómez dijo presente una vez más en las redes sociales. A tres meses de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Papu utilizó sus historias de Instagram en medio de los rumores sobre su ausencia en el equipo de Lionel Scaloni.

En un primer momento, el hombre del Sevilla subió la foto de un paredón en el que se puede ver la imagen de Ángel Di María besando la Copa del Mundo y, a su derecha, la figura del Papu. Posteriormente, reposteó la publicación que subió su esposa, recordando lo sucedido el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail. Todo esto, a tres meses de la coronación en la máxima cita mundialista.

También, Gómez compartió otra historia de su pareja en la que se lo puede observar con su mascota. Finalmente, la última imagen muestra un vino y una picada sobre la mesa de su casa. En ningún momento, el campeón del mundo hace referencia a sus compañeros de la Selección ni, tampoco, a los rumores sobre los supuestos motivos de su ausencia.