La honestidad brutal de Goltz sobre el increíble penal que regaló: “Con la edad que tengo…”

En un partido electrizante, que tuvo de todo, Independiente y Colón igualaron 2-2 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Allí, se dio uno de las situaciones más insólitas de la historia del fútbol argentino. Promediando el complemento Paolo Goltz le regaló, mediante un tremendo blooper, un penal al dueño de casa.

Sobre la jugada que le permitió al Rojo ponerse en ventaja en el marcador, el capitán del Sabalero enfrentó los micrófonos, alzó la voz y se hizo cargo de la situación que protagonizó y la cual ya le dio la vuelta al mundo: “Me queda mucha bronca. Uno se tiene que hacer cargo y lo hago”

“En mi caso voy con la cabeza pensando en que la voy a agarrar y justo Nacho mueve la pelota. Y la agarro. No había sentido el silbatazo tampoco. Y me enoja porque no estamos en condiciones como para regalar este tipo de cosas. Soy bastante grande como para asumir si fue un error mío”, añadió Goltz.

Para finalizar, el experimentado jugador de Colón aprovechó para apuntar contra Nicolás Lamolina: “El árbitro no dio la orden, eso sí. Él dice que no siempre es necesario pero en muchas jugadas volvió para atrás. Además se lavó las manos en una amarilla que tenía que sacarle a uno de los laterales de Independiente, no cobró penales… Es lo que sentí desde adentro de la cancha”.