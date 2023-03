La decisión final de la CD de Independiente sobre el futuro de Stillitano

Luego de una semana con varios idas y vueltas, el futuro de Leandro Stillitano como director técnico de Independiente estaba ligado al resultado de este sábado. Pese a ir ganando hasta el minuto 50 del complemento, el Rojo igualó 2-2 ante Colón de Santa Fe y, como consecuencia, la Comisión Directiva encabezada por Fabián Doman tomó una tajante decisión.

URGENTE - ÚLTIMO MOMENTO: Leandro Stillitano dejó de ser el entrenador de Independiente. pic.twitter.com/SGnoYRiuJ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2023

“Mientras vea respuestas de los jugadores, voy a seguir. Me siento fuerte, me siento bien y ya pienso en trabajar en el partido de Copa Argentina. Cuando me trajeron sabíamos que esto podía pasar”, había dicho el ahora ex DT del elenco de Avellaneda en conferencia de prensa.

