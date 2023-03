Mazazo para Independiente: tras la rotura de ligamentos de Pozzo, otro jugador habría sufrido una grave lesión

El fin de semana Independiente jugará un partido que puede ser determinante para el futuro de Leandro Stillitano, quien sigue recibiendo malas noticias. Luego de lo sucedido con Toto Pozzo, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, este viernes Rodrigo Márquez se lesionó y, al parecer, tendría lo mismo que su compañero.

Márquez se habría roto los ligamentos de su pierna izquierda.

Chila, que tiene dos antecedentes de esa misma lesión en la rodilla derecha, se lastimó solo durante la práctica matutina y se realizará estudios en las próximas horas para conocer la gravedad de lo sucedido para luego emitir un parte médico oficial para conocer el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista.

Mientras tanto, Stillitano prepara el partido con Colón y deberá modificar buena parte del once. Hasta el momento, el entrenador no ha podido repetir el once en ninguna de las fechas disputadas y mucho tiene que ver el bajo rendimiento que han mostrado algunos futbolistas.

Ante el Sabalero, por la expulsión de Sergio Barreto, el DT decidió incluir a Luciano Gómez, que ocupará el lateral derecho y el resto de la defensa la completarán Javier Báez, Joaquín Laso y Ayrton Costa. Independiente, que suma seis presentaciones sin triunfos, será local ante Colón, en el encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, mañana desde las 19, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por ESPN.

Lo concreto es que si el "Rojo" no obtiene un buen resultado ante los santafesinos, el ciclo de Stillitano podría terminarse. El "Sabalero" está último y uno de los tres descensos es precisamente para el último lugar de la tabla, situación que comienza a pesar en los jugadores y los hinchas.