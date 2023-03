Revelaron la respuesta de Garnacho a un nuevo llamado de España: "Él contestó por..."

Finalmente su lesión fue más grave de lo esperado y, por consecuencia, su debut con la Selección argentina deberá esperar. Alejandro Garnacho estará alejado de las canchas aproximadamente durante seis semanas y por ello no podrá viajar a Argentina para disputar los amistosos ante Panamá y Curazao, el 23 y 28 de marzo respectivamente.

En este contexto, desde España aprovecharon la situación e hicieron un último intento por convencer al joven de 18 años nacido en Madrid. Quien reveló ello fue Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles de AFA. En su diálogo con DSports Radio, el hombre de 45 años le llevó tranquilidad a los fanáticos de la Albiceleste.

Romeo reveló la respuesta de Garnacho al llamado de la Selección de España.

"El coordinador de selecciones de España lo llamó a Garnacho. Él fue claro y les contestó por respeto, pero está muy convencido de jugar con la Selección Argentina. Entrás a su casa y tiene todas fotos con Messi", manifestó el exjugador de San Lorenzo de Almagro, club en el que ganó el Torneo Clausura y la Copa Mercosur del 2001.

Luego de que se conociera la gravedad de su lesión y confirmara que su primer partido con la Selección argentina debería esperar, Garnacho se expresó en las redes sociales, donde escribió un emotivo mensaje para todos su seguidores. "Es difícil poner en palabras cómo me siento ahora mismo", comenzó.

"Lamentablemente, no voy a estar disponible para ayudar a mi equipo y mis compañeros en los partidos que se vienen, una parte muy importante de la temporada para nosotros en Manchester United. Estoy decepcionado también de perderme la oportunidad de estar con mis compañeros de la Selección Argentina, en lo que hubiese sido un gran y orgulloso momento para mí y mi familia. Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, y ya estoy enfocado en la recuperación. Dios me enseñó a no rendirme nunca y voy a asegurarme de volver más fuerte que nunca", sentenció Garnacho.