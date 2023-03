El triste anuncio de Garnacho tras su lesión: "Es difícil poner en palabras cómo me siento"

Alejandro Garnacho, futbolista del Manchester United que sufrió una lesión en el ligamento de su tobillo derecho, expresó este martes su "decepción" por perderse los próximos amistosos de la Selección argentina y escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

El prometedor atacante, de 18 años, confirmó que no podrá estar en los partidos ante Panamá y Curazao (23 y 28 de marzo): "Es difícil poner en palabras cómo me siento en este momento. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos partidos, en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United".

"Estoy decepcionado también por perderme la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección argentina en lo que hubiera sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia", agregó el futbolista nacido en España pero con madre argentina. "Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy enfocado en mi recuperación", señaló.

Manchester United todavía no publicó el parte médico oficial pero según trascendió en la prensa inglesa, Garnacho sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho, durante el empate de su equipo ante Southamptonm del pasado domingo, y el tiempo de recuperación sería de entre cuatro y seis semanas.

Argentina se medirá ante Panamá el 23 de marzo en el estadio Más Monumental y luego enfrentará a Curazao el 27 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Será la primera vez que el conjunto liderado por Lionel Messi dispute encuentros en territorio nacional tras haber alcanzado la gloria máxima en Qatar.