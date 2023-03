La jugadora de Boca que destrozó a Angelici tras su crítica a Riquelme: “En 8 años no pudiste pisar la Bombonera por…”

"Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear", fue la frase con la que Daniel Angelici irrumpió, este martes, en escena y apuntó contra el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors.

En este contexto, luego del diálogo del Tano con TN, sus dichos tuvieron repercusiones. Una de las respuestas menos esperadas llegó desde adentro del club. En su cuenta de Twitter Mariángeles Cossar, histórica jugadora de vóley, le pegó con munición gruesa al ex presidente.

En ocho años de gestión no pudiste pisar el césped de la Bombonera del miedo que le tenías al hincha.

Ni siquiera sos hincha del club.

"En ocho años de gestión no pudiste pisar el césped de la Bombonera del miedo que le tenías al hincha. Ni siquiera sos hincha del club. No vuelven más", escribió la voleibolista de 32 años en la red social del pajarito. Chu, como se la apoda, defiende los colores de Boca hace más de 18 años.

Esta situación se da en el marco de un año electoral, donde a fin de año los socios del Xeneize decidirán quién manejará los hilos de la institución. "Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%?", fue otra de las frases de Angelici contra Riquelme.