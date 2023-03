Por qué Casemiro citó a Riquelme en una entrevista: “Él decía que…”

El pasado 27 de febrero, en la gala realizada en París en el marco de la entrega de los premios The Best, Casemiro fue incluido en el once ideal de FIFA. Pese a mantenerse en la elite del fútbol durante los últimos años, el mediocampista brasilero fue considerado por primera vez en su carrera como parte del equipo ideal del ente madre del fútbol.

En las últimas horas el hombre del Manchester United habló con el canal oficial de la Federación y sorprendió a la hora de nombrar a Juan Román Riquelme. El cuatro veces ganador de la UEFA Champions League con la camiseta del Real Madrid, recordó las palabras del máximo ídolo de la historia del Xeneize.

Con respecto a la mentalidad del llamado número 5, Casemiro soltó: "Recuerdo mirar una entrevista de Riquelme en la que decía que la gente debería olvidarse de que el volante central, y esto decía él, es el jugador que se mete entre los dos centrales a tapar agujeros, ayudar a los defensores, laterales y mediocampistas. Hoy el volante central necesita hacer jugar a su equipo. Si un equipo no juega bien, es porque el volante central no tuvo un buen partido".

Si bien no quedó del todo claro la postura del brasilero, todo indica que comparte la opinión del actual vicepresidente de Boca. El argentino, manifestó estas palabras en agosto del 2022 cuando, en su diálogo con ESPN, se refería a la figura de Sergio Busquets, a quien considera uno de los mejores en su puesto.

"Desde que apareció Busquets pensamos que si el equipo juega mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Busquets confundió al fútbol mundial, nos hizo pensar que el 5 tiene que hacer jugar al equipo y Busquets hay uno sólo, juega de 5 como un 10. Busquets hay uno solo, el único 5 que conocí en mi vida que hace todo bien", expresó Román a mediados del año pasado.