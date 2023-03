La reacción de Guardiola a una incómoda pregunta: “¿Sacaste a Haaland para que no supere a tu amigo Messi?”

El Manchester City de Inglaterra vapuleó este martes al RB Leipzig de Alemania por 7 a 0 con cinco goles del noruego Erling Haaland, quien igualó una increíble marca de Lionel Messi sobre la cantidad de goles marcados en esa competición. De hecho, el delantero pudo haber superado al astro argentino, pero fue reemplazado por su entrenador Pep Guardiola, quien luego se refirió a la polémica que se generó en torno al cambio.

El entrenador decidió darle rodaje al argentino Julián Álvarez, por lo que sacó al noruego en el minuto 63'. Haaland se despidió con una gran ovación y sin disimular su felicidad, pero aún así, fiel a su estilo competitivo, le recriminó entre risas a su entrenador el cambio: "Le dije a Pep 'no me saques del partido, quiero hacer más goles'".

Uno de los festejos de Haaland.

Con estos cinco goles, Haaland alcanzó a Lionel Messi y Luiz Adriano como los máximos anotadores en un partido de Champions League. El argentino lo hizo con el Barcelona en 2012, mientras que el brasileño con Shaktar Donetsk en 2014.

Tras el cambio y con la finalización del partido, rápidamente se especuló en redes sociales con la posibilidad de que el entrenador español decidiera el cambio por respeto a su amigo Lionel Messi para que no se bata el récord. "¿Sacaste a Haaland para que no supere a tu amigo?”, le preguntaron. Guardiola respondió: "Se que Leo hizo cinco goles, lo recuerdo perfectamente, pero es increíble que Erling lo haya hecho en 60 minutos. No es el caso de Leo. Erling es muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para superar el récord de Leo".

De hecho, Haaland se convirtió en el más joven (22 años y 236 días) de los tres en marcar esa cifra, por lo que se puede decir que le arrebató un récord al capitán argentino (lo hizo con 23 años y 131 días).