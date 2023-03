La tremenda frase de Haaland a Guardiola cuando lo sacó tras hacer 5 goles: “No me…”

Erling Haaland fue la figura de la noche en la ciudad de Manchester, en la que el City superó al Leipzig por 7 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El noruego convirtió en 5 oportunidades (PT 22m -de penal-, 24m y 45+2m y ST 8 y 12m). Luego fue reemplazado por Pep Guardiola, para el ingreso del argentino Julián Álvarez.

Guardiola apela a la rotación como moneda corriente y si bien el plantel se encuentra habituado a esta situación, el noruego no se fue conforme con su reemplazo tras convertir los cinco tantos. Entre risas, lo dejó en claro luego en una entrevista postpartido en la señal BT Sport: "Le dije a Pep 'no me saques del partido, quiero hacer más goles'".

Haaland se ríe tras el cambio de Guardiola.

Con sus cinco anotaciones, Haaland igualó la marca histórica de Lionel Messi con Barcelona en 2012 y el brasileño Luiz Adriano con Shaktar Donetsk en 2014, quienes también marcaron esa cifra en un mismo partido de la Champions, pero durante la fase de grupos.

El futbolista, que parecía estar cerca de convertir el sexto por cómo atacaba su equipo, reconoció otra frase que le dijo a Guardiola: "Me hubiera gustado un doble hat-trick".

Al entrenador también le preguntaron sobre el andar goleador de Haaland y el cambio que lo mandó a la banca: "Si hubiese jugado 90 minutos no sé cuántos goles hubiera metido...".

El cambio en el minuto 63' permitió el ingreso del argentino Julián Álvarez, quien debutó en un mata-mata de Champions.