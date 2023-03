La fuerte frase de Leguizamón tras la goleada del San Lorenzo puntero: "Vamos a tratar de…"

San Lorenzo goleó el pasado sábado a Gimnasia, que jugó gran parte del encuentro con un jugador menos, y los hinchas ya se ilusionan con cosas importantes. El Ciclón, único líder de la Liga Profesional, un punto por encima de River, deberá afrontar la Copa Argentina y Sudamerincana, e Iván Leguizamón habló al respecto y lanzó una fuerte frase.

"Vamos a tratar de quedarnos con las tres copas y que la felicidad se quede acá para el hincha de San Lorenzo. Jugamos todos los partidos por igual, la presión es lo de menos para nosotros porque estamos capacitados para pelear en lo más alto como se lo merece San Lorenzo y poder darle una alegría al hincha", expresó ilusionado el volante de veinte años.

Además, agregó: "Trabajamos todos los días para dar el 100% dentro de la cancha y sin duda la confianza del técnico ayuda. Rubén me dijo que encare para adelante, que no tenga miedo, que juegue el uno contra uno y que intente asistir a uno de los nueve. Vi la tabla y estamos punteros, es algo muy hermoso y me pone muy contento poder ayudar a la gente de San Lorenzo".

Insúa, en cambio, fue mesurado: "Estamos creciendo y mejorando el rendimiento colectivo. Intentaremos seguir por el mismo camino, dándole importancia a la calidad y cantidad de entrenamiento. El plantel sigue en línea ascendente. La gente se fue muy contenta a la casa no sólo por el triunfo sino también por lo que vio del equipo".

"No me animaría a decir que somos candidatos. En el fútbol argentino, con 28 equipos, hay entre ocho y diez que sueñan con el título. Uno de esos somos nosotros, pero van siete fechas y el camino recién arranca. A la gente le digo que vamos a seguir por el mismo camino", cerró el entrenador del puntero.