La bomba de Enzo Pérez sobre su futuro en River: "Me voy a retirar en…"

Días atrás, en una charla con el programa Una de Más de MDZ Radio, el presidente del Deportivo Maipú expresó que sueña con tener a Enzo Pérez cuando termine su contrato con River y el volante millonario le devolvió la pared con una revelación que estremeció a los simpatizantes de la banda roja, como también revolucionará al pueblo Botellero.

"Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace 10 años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Maipú por un deseo personal y familiar, pero me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, reveló el ex Godoy Cruz tras la goleada que le permite a River ser el único escolta de San Lorenzo.

Luego, el volante de 37 años, reconoció que es "difícil de explicar tanto cariño" al referirse a la tremenda ovación que la gente le regaló anoche cuando fue reemplazado: "Es difícil explicar lo que uno siente cuando te ovacionan. No sólo ahora, Antes también. Se me pasan mil cosas y estoy grande. Se me pone la piel de gallina, mi familia se deben emocionar en casa. El cariño de la gente es muy especial para mi y estaré siempre agradecido".

También elogió a José Paradela y Martín Demichelis, DT de River: "josé ha tenido la posibilidad de irse y dijo que no, que quiere triunfar en River. Eso es importante. Por ahí se lleva sus retos de nosotros, ja, pero el grupo está ahí para que siga creciendo. Y Martín, desde que llegó, nos dio un montón de variantes en la pretemporada".

"Uno quiere que todo se vea plasmado en cancha pero todo lleva su proceso. Ha ido buscando alternativas, sistemas... No se casa y estudia mucho a los rivales", cerró el mendocino, capitán y gran figura de un River que parece haber tomado vuelo.