El fuerte rumor que vincula a Dibu Martínez con un gigante de la Premier

Son muchos los clubes interesados en Emiliano "Dibu" Martínez, pero en las últimas horas se dijo que el Tottenham lo pretende para ocupar el lugar de Hugo Lloris, arquero de la Selección de Francia que estuvo en la final que consagró a la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

Según cuenta el reconocido diario The Sun, el equipo londinense tenía como opción principal al inglés Jordan Pickford pero dependerá cómo finalizará el Everton la temporada. Por ahora, el equipo de Liverpool, está perdiendo la categoría y, si eso ocurre, inmediatamente lo irán a buscar.

Pero, si no ocurre, los Spurs buscarán convencer al arquero que días atrás consiguió el Premio The Best para hacerce sumarse al plantel que actualmente cuenta con Cuti Romero y ocupar el lugar de Lloris, quien fue muy duro con el marplatense luego del duelo disputado el 18 de diciembre en Lusail.

En ese momento, el futbolista que anunció su retiro del combinado galo, expresó que "hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco...".

Luego, cuando sus respectivos equipos se enfrentaron, se saludaron antes de ingresar a la cancha y protagonizaron un tenso e incómodo momento, sobre todo para el francés.Tanto Martínez como Pickford estarían valuados en una cifra cercana a los 35 millones de libras esterlinas (un poco más de 42 millones de dólares estadounidense).