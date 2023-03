La cautelosa frase de Insúa tras la goleada del San Lorenzo puntero: "No me animo a..."

San Lorenzo venció cómodamente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Nuevo Gasómetro. Fue 4-0 a favor del Ciclón, que vive su mejor momento en años de la mano de Rubén Darío Insúa. El Gallego, que recibió la ovación y los cantitos de los hinchas, habló sobre lo que se siente ser puntero del Torneo de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador sanlorecista aseguró que está contento por el presente de su equipo, pero puso paños fríos a la ilusión de salir campeón tras 10 años: "No me animo a decir que somos candidatos. Yo creo que en el fútbol argentino, con un torneo de estas características, con 28 equipos, hay 8 o 10 que me imagino tienen esas aspiraciones. Entre esos estamos nosotros, pero van siete fechas y el camino es muy largo, recién arranca", sentenció.

Noticia en construcción