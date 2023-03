La contundente frase de Ancelotti al ser consultado sobre Mbappé: "Es..."

El pasado miércoles, en Alemania, el París Saint Germain quedó eliminado de la UEFA Champions League. El elenco de la capital, por segundo año consecutivo, se despidió del certamen continental en octavos de final. Como consecuencia, el nombre de Kylian Mbappé volvió a sonar con fuerza cerca del Santiago Bernabéu.

En este contexto, Carlo Ancelotti fue consultado al respecto. El italiano, que fue nominado al premio The Best como mejor director técnico del año 2022, fue contundente: "Es una pregunta que se me puede hacer hoy, en tres días, en un mes o en tres meses. Es una pregunta que nunca contestaré".

Ancelotti habló en conferencia de prensa, en la previa de una semana cargada para el Real Madrid.

"Hemos trabajado como habitualmente lo hacemos. Hemos hecho de todo, trabajo táctico, el aspecto ofensivo que en los últimos partidos no ha salido bien. Empezamos una semana importante con el partido ante el Espanyol, los octavos de final ante el Liverpool y el clásico. Estamos bien, ojalá se pueda hacer un buen partido mañana", señaló con respecto a los compromisos que se le avecinan.

"Es un momento importante de la temporada porque queremos llegar al partido contra el Barcelona del domingo con buenas sensaciones. Eso significa ganar mañana y pasar a cuartos de final de la Champions", sentenció Ancelotti en la previa de los octavos de final de la UEFA Champions League (ante Liverpool) y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, ante el Culé.