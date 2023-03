Qué dijo Mbappé sobre su futuro tras la dura eliminación del PSG en la Champions: "Lo único que me…"

Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron los más apuntados por los medios franceses luego de la eliminación del Paris Saint German que perdió ante Bayern Munich. Los medios franceses no tuvieron piedad con ambos y le colocaron apenas muy baja puntuación en la calificación por lo mostrado en cancha. El futuro de ambos es una incógnita, como también el del entrenador Christophe Galtier y, ante esto, el francés fue consultado al respecto pero su respuesta fue tajante.

"¿Hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, otra cosa no me importa, perdimos contra un gran equipo y tenemos la liga y esperemos ganarla. ¿Mi futuro? No, lo único que me importa es ganar la liga, es esta temporada y después veremos", dijo el máximo goleador de la historia del PSG (201 goles) luego de una nueva eliminación de la Champions.

Mbappé y Messi, los más apuntados tras la eliminación.

Luego, agregó: "Tenemos que seguir adelante, tratar de continuar con nuestros retos. Como vimos, ellos son un gran equipo, ellos tienen una gran efectividad, ellos pelean por ganar la Champions y nosotros, como dije en mi primera conferencia de prensa de la Champions League, íbamos a dar el máximo, el máximo es esto... Es la verdad".

"Ellos tienen un equipo construido ganar la Champions. Hablaremos entre nosotros y volveremos a nuestro día a día en el campeonato", cerró. En la previa del encuentro, el diario L'Equipe había revelado que si se revertía la serie, el PSG podía activar la renovación automática del contrato hasta el 2025, pero ahora hay más dudas que certezas.

Messi y Mbappé obtuvieron un "3" de puntaje, pero hubo otro compañero que recibió una peor valoración como lo fue el italiano Marco Verratti (2), responsable del primer gol de los alemanes tras perder una pelota en el área propia. Quienes tuvieron el mejor puntaje del PSG fueron el portugués Nuno Mendez (7) y el español Sergio Ramos (6).