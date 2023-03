Un compañero de Enzo Fernández apuntó contra The Best por el 7° puesto de Julián Álvarez: "Es una broma"

Los premios individuales siempre generan polémica y, por lo visto, algunos protagonistas no estuvieron de acuerdo con la designación de Lionel Messi como ganador al The Best. Más allá del galardón que recibió la Pulga como mejor jugador del mundo, el top 10 que se conoció después de la gala causó mayor controversia y a Thiago Silva, capitán de Brasil y del Chelsea de Enzo Fernández, no le gustó nada la posición que ocupó Julián Álvarez.

El Top 10 de The Best (vía: ESPN Brasil).

La terna final fue entre Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema, que mostró su enojo en Instagram por no ganar el reconocimiento. Sin embargo, antes de la lista final de 3 jugadores hubo una de 10 nominados, entre las que estaba el Araña, delantero del Manchester City y la Selección argentina. Finalmente, el ex River sumó 17 puntos y terminó séptimo, algo que el experimentado central brasileño definió como "un chiste".

En Instagram, la cuenta Ofuiclear (¿Fui claro?, en español), llevada adelante por un comentarista, posteó una foto de Álvarez y sentenció: "Elegido séptimo mejor jugador del mundo y es suplente absoluto en el City, no es titular con Argentina y estaba en River Plate la mayor parte del tiempo de evaluación. ¡Asombroso!", dice el pie en un claro tono irónico.

Thiago Silva entiende como "una broma" el séptimo puesto de Julián en The Best.

El posteo recaudó muchos comentarios y destacó el enojo de los seguidores brasileños porque Julián está por encima de Neymar y Vinicius Junior, figuras de la Verdeamarelha. En esta misma línea, Thiago Silva, compañero de Enzo Fernández en Chelsea, sentenció: "Es una broma".

Enzo Fernández y Thiago Silva en el Chelsea.

Ante su comentario, el ex PSG y Milan recibió muchas respuestas de fanáticos argentinos. Varios de ellos rondaban en la eliminación de Brasil en cuartos de final, por lo que Silva "no vio" los goles de Julián ante Croacia.

Otro aspecto sorprendente vinculado a The Best y el cordobés fue los cuatro votos que consiguió para el primer puesto. Uno de los que lo votó como mejor del mundo en 2022 fue nada menos que Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España.

El top 10 de The Best, completo: Messi, el mejor de mejores, y Julián terminó séptimo