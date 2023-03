La lapidaria respuesta de otro campeón del mundo argentino a De Paul: “Lo invitaría a…”

Este martes por la mañana, desde Madrid, Rodrigo De Paul brindó una entretenida entrevista en la pantalla de TyC Sports. El mediocampista, campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina, habló de todo y dejó un título que abrió la polémica en el fútbol argentino.

"Creo que terminamos siendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había", soltó el hombre del Colchonero.

Pasculli, junto a Maradona tras ganar el Mundial de México 1986.

Como era de esperarse, a no todos les cayeron bien las declaraciones de De Paul. En este contexto, quien alzó el guante y no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder fue Pedro Pasculli. "Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las Selecciones”.

“Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Entonces le falta el respeto a sus compañeros, entonces, no eran los mejores”, añadió el campeón del Mundial en México 1986 en su diálogo con Radio Villa Trinidad 97.9 de Santa Fe.

Para finalizar, Pasculli sentenció con un tajante mensaje para Rodrigo: "Nosotros fuimos los mejores en el 86', pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia”.