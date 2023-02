Papu Gómez mostró la terrible lesión que sufrió en el Mundial y que lo obliga a operarse: "Así empezó todo..."

Una lesión que no parecía tan grave y se volvió casi una pesadilla para Alejandro "Papu" Gómez. El volante ofensivo salió de la cancha en el comienzo del segundo tiempo en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Australia y no pudo volver a jugar en el torneo. Y ahora, a más de dos meses de ese encuentro, el futbolista de la Selección argentina y Sevilla decidió operarse.

En un sentido posteo en Instagram, el Papu Gómez confirmó que este viernes pasará por el quirófano para iniciar la recuperación, cuando parecía que podía curarse sin intervención. El jugador de 34 años mostró la secuencia de imágenes desde su lesión hasta este momento y explicó los pasos a seguir a partir de su operación.

"Así empezó todo, no me arrepiento de nada, di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero qué hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo…", escribió el futbolista argentino en su cuenta personal, con el recuerdo del Mundial siempre presente y su intento de regresar en su club. El Papu jugó unos 20 minutos contra Elche en la victoria 3 a 0 de su equipo, pero el dolor persistió y hubo que reevaluar la situación.

Así, Gómez agregó: "Mañana toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo, toca barajar y dar de nuevo, no será nada fácil, iré día a día, ¡con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre!", con un mensaje de positividad para superar el problema.

El último encuentro del argentino fue el 28 de enero de este año frente a Elche, pero la imagen de su vuelta se vio empañada más tarde por las dolencias que lo afectaron. Claro, al Papu no pararon de llegarle mensajes de aliento de jugadores de la Selección argentina.

En ese sentido, Sergio "Kun" Agüero le comentó: "Vamos Papu. Genial que muestres eso y que vean el amor que tenemos por el fútbol", en tanto que Emiliano "Dibu" Martínez le escribió: "Vamos campeón".

Papu Gómez será sometido este viernes a una artrocospia en el tobillo izquierdo tras la lesión que sufrió durante el Mundial de Qatar 2022 y se prevé que esté de baja cinco semanas, según anunció el Sevilla. El club explicó en un comunicado que "el tratamiento conservador" seguido inicialmente por el campeón del mundo, "supervisado por los médicos" del club andaluz y de la Selección argentina, "fue evolucionando", aunque el futbolista "no se encuentra al cien por cien de su capacidad una vez comenzado el trabajo con el grupo".