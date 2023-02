La sorpresiva confesión de Buffarini sobre su relación con Riquelme antes de irse de Boca: “Él quería que me…”

El plantel de Boca cambió mucho en los últimos años. Desde el comienzo de la etapa de Juan Román Riquelme como dirigente, varios de los futbolistas que llegaron bajo el mandato de Daniel Angelici abandonaron el club. Uno de ellos fue Julio Buffarini, que se marchó del Xeneize con el pase en su poder y se habló mucho de una supuesta mala relación con el dirigente.

Sin embargo, esto fue desmentido por el ahora jugador de Talleres de Córdoba: "No me fui enojado, le agradezco a Román porque estaba constantemente en contacto conmigo para renovar", explicó en una entrevista para ESPN F12.

"Yo venía estando en un buen momento, me sentía muy bien en lo futbolístico y en el club llevaba tres años y medio, pero no se llegó a un acuerdo porque pesó el tema familiar", expresó Buffarini, que jugó 107 partidos y levantó 5 trofeos con la camiseta del Xeneize.

Buffarini jugó en Boca de 2018 a 2021.

Además, reveló otros detalles sobre el trato que tuvo Riquelme con él: "Tenía la ilusión y el deseo de poder jugar en Europa, sentía que era la última posibilidad a mis 33 años, pero la relación era muy buena, incluso lo crucé en un aeropuerto y tuvimos una charla. Estoy agradecido porque quería que me quedara, pero fue una decisión familiar".

Pese a que se había mostrado descontento en otras ocasiones, el cordobés reiteró que no se fue mal con Boca en general ni con el vicepresidente en particular. En la previa a la visita del Xeneize a Talleres, el lateral de 34 años analizó al próximo rival de la T: "Sabemos la jerarquía que tienen. Va a ser un partido difícil como todos, y apretado, y ni hablar cuando está Boca al frente. La banda izquierda con Seba (Villa) y Frank (Fabra) es su arma, se conocen bien y son desequilibrantes cuando pasan la mitad de la cancha. Espero que me toque jugar y sino aconsejaré al que juegue en mi posición cómo neutralizar a Villa".

El comienzo de Talleres en el Torneo LPF no fue el mejor, ya que cayó ante Independiente como local en la primera fecha. No obstante, los de Javier Gandolfi enderezaron el barco tras la victoria ante Atlético Tucumán y esperan seguir por la senda victoriosa cuando reciban a Boca este sábado desde las 19:15.