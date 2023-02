La dura sentencia de Gary Neville sobre el precio que pagó el Chelsea por Enzo Fernández: "Me parecen una..."

La llegada de Enzo Fernández al Chelsea revolucionó al fútbol europeo. Por calidad de jugador, precio y destino, la transferencia generó todo tipo de opiniones en Inglaterra. Gary Neville, exjugador del Manchester United y actual panelista de TV, volvió a apuntar con todo contra el volante de la Selección argentina.

Neville volvió a pegarle a Enzo (Foto: @dataref)

Como suele suceder en estos casos, los 121 millones de euros que puso el Chelsea serán la vara con la que se evaluará el paso de Enzo por Londres. Con apenas un partido en el lomo, el ex River y Benfica sigue recolectando palazos de Neville, que aseguró ques mucho dinero por un jugador de esas características: "El tope para este tipo de jugadores es de 56 o 68 millones de euros. No son jugadores que vayan a jugar en la delantera y que vayan a marcar 30 goles", disparó.

Además, el exdefensor del Manchester United y la Selección inglesa agregó: "Entonces, ¿por qué están pagando tanto en esas posiciones? ¿Qué obtienes con este dinero? Me parecen transferencias extrañas. No digo que no sean buenos, pero las tarifas para jugadores en esas posiciones me parecen una locura".

Por otra parte, Neville comparó el precio que pagó el Chelsea por Fernández con el de otros jugadores en su posición: "El techo para ese tipo de jugadores son Rodri, Fabinho y Casemiro, 50 o 60 millones", aseguró sobre los número 5 del Manchester City, Liverpool y United.

Cuando se concretó el debut del nacido en San Martín con los Blues, el inglés dijo que no vio nada diferente en el equipo: "Miré cada sector del campo de juego y pensé que necesitaban mejorar mucho. No estaba tan impresionado". La próxima función de Enzo con el Chelsea será este sábado ante el West Ham. ¿Estará pendiente Neville?