El subcampeón del mundo que le restó mérito al Mundial de Enzo Fernández: “No la rompió”

En el último tiempo, el nombre de Enzo Fernández se ha posado en las primeras planas a nivel mundial. El mediocampista que hace un año y medio jugaba en Defensa y Justicia fue elegido como en el Golden Boy del Mundial de Qatar 2022, en donde la Selección argentina gritó campeón y, como si fuera poco, días atrás se convirtió en la venta más cara de la historia del fútbol argentino.

Luego de que Chelsea desembolsara la suma de 121.000.000 de euros por su pase, el hombre surgido de las divisiones inferiores de River, al parecer, no termina de convencer a todos con su juego. En las últimas horas, en su diálogo con Se habla así de DS Sports, José Basualdo exrpesó su postura al respecto.

Al ser consultado sobre el Mundial de Enzo Fernández, quien fue considerado por muchos uno de los puntos más altos de la Selección, Pepe dio su postura.: "No. ¿Qué va a romper toda? El que la rompió toda fue el 10, olvidate. Si no estaba el 10 podía estar Enzo Fernández o el que sea y no pasaba nada", manifestó quien es subcampeón del Mundial de Italia 1990, competencia en la que disputó los siete partidos del equipo dirigido por Carlos Bilardo.

Ante la respuesta, Nicolás Cayetano lo preguntó si el mediocampista no entraba en el top tres de la Albiceleste por su rendimiento: "A mi me gustaron los que te nombré: Molina y Mac Allister". Además, sobre el actual delantero del Manchester City, añadió: "Julián Álvarez también. Bien. Ese chico muy bien. Le sacó el puesto a Lautaro Martínez. Lo Borró".

A la hora de responder si creía justo el precio que Chelsea pagó por el pase de Enzo, Basualdo no dudó: "No, no, no, no, no. Comparto lo que dijo Klopp, pero bueno. Cada uno gasta su plata donde quiere, eso seguro. Klopp dijo algo como diciendo 'Si este chico vale tanto, un goleador no sé cuánto valdrá'. Compraron un cinco, tampoco es que compraron un chico goleador".