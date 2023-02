¿Acto fallido o sincericidio? La llamativa frase de Laporta sobre las bombas del hermano de Messi: "Es..."

Uno de los hermanos mayores de Lionel Messi, Matías, shockeó al fútbol europeo con unas explosivas declaraciones sobre el Barcelona: "No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que dio Messi al Barcelona", disparó en Twitch. Luego de que llegaran las disculpas, el presidente del club catalán no pudo escapar a las preguntas sobre el tema.

En una conferencia de prensa, Laporta se refirió a las bombas que lanzó Matías Messi, pero le quitó relevancia al asunto: "No le doy importancia a lo que dijo el hermano de Messi. Además, ya se ha disculpado por eso", expresó tajantemente,

Sin embargo, el mandamás del Barcelona dejó una frase que causó mucha sorpresa en las redes sociales: "Vaya, incluso, en fin, es comprensible lo que ha dicho y ya se ha disculpado y ya está. Yo dejaría esto y no le doy más importancia la verdad". ¿Acto fallido, error por estar hablando en catalán o un sincericidio?

Lo cierto es que los hinchas del Barcelona y seguidores de Messi quedaron con los ojos abiertos al escuchar que Laporta calificó como "comprensibles" los dichos del hermano del 10. ´Más allá de eso, el presidente culé no quiere que se hable de la Pulga: "Estamos muy orgullosos de haber tenido un jugador del nivel de Leo Messi, que es el mejor jugador del mundo y seguramente de la historia. Pero no me hagan hablar más de Messi, por favor, porque pertenece al PSG. Por respeto al jugador y por respeto al PSG", sentenció.

Aunque las cosas no terminaron bien entre ambos, José Álvarez, periodista de El Chiringuito, aseguró que la intención de Messi sería recomponer la relación con Laporta: "Está flipando con las palabras de su hermano porque, además, Leo quería suavizar la relación con Laporta. Todo lo contrario a lo que provoca esto que dinamita aún más la situación. Leo esperaba la llamada de Laporta", informó este miércoles.