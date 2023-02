La contundente respuesta de Leandro Paredes sobre su posible vuelta a Boca

Leandro Paredes derrumbó la ilusión de los fanáticos de Boca. El volante, que se marcharía de la Juventus en junio y no tiene definido su futuro, compartió en las últimas horas una historia en su cuenta de Instagram que revolucionó a todos. La imagen, compartida por un excompañero de la cantera xenieze, generó que los hinchas volvieran tendencia el hashtag #ParedesaBoca.

Sin embargo, todo esto quedó en nada cuando Leandro "Tato" Aguilera, de TyC Sports, contó que habló con el volante campeón del mundo con la Selección argentina y éste fue tajante en su respuesta sobre la posibilidad de volver en el corto plazo: "No, todavía no...". El jugador deberá regresar al PSG, con quien tiene contrato hasta el 2024 y su futuro dependerá de Galtier.

"Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”, había dicho Paredes, de 28 años.

Días atrás, se confirmó que Juventus está atravesando un momento complicado. La Gazzetta dello Sport dio a conocer que John Elkann -presidente del grupo económico que posee a la Vecchia Signora- tomó dura decisión de no renovar ningún contrato que este próximo a finalizar en este mes de junio, entre los que se encuentran el de Paredes como también el de Ángel Di María.

Alex Sandro, Adrien Rabiot y Juan Guillermo Cuadrado, son los restantes futbolistas que se marcharían del conjunto italiano, en un movimiento que le ahorraría un monto cercano a los 70 millones de euros para palear esas complicaciones económicas que salieron a la luz con la dura sanción por parte de la Fiscalía de Turín, que ya decretó la quita de 15 puntos.