El exabrupto de Jimmy Connors al calificar a Djokovic: “Es un p…”

Luego de alcanzar su 22° Grand Slam en Australia, Novak Djokovic no hizo más que acumular elogios. Muchos creen que el título del serbio en el Australian Open acabó con el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia. Sin embargo, Jimmy Connors, una leyenda del tenis, no quiso elegir entre Nole, Rafa Nadal y Roger Federer, pero dejó un fuerte exabrupto para calificar al número uno del mundo.

Djokovic, campeón en Australia y número uno del mundo.

En su podcast llamado Advantage Connors, el estadounidense habló largo y tendido sobre Nole: "Necesito decir esto: este tío es un p*** jugadorazo, ¿no? Es un tío que no tiene ningún miedo a la hora de salir ahí, a la pista, y jugar al tenis, jugar a su tenis. No importa si gana o si pierde. No tiene miedo de ir a por todas. Sabe que es el rival a batir para todos, y ahora aún más", exclamó.

Además, el ganador de ocho Grand Slams se deshizo en elogios por la diversidad de estilos que despliega el serbio en las canchas: "No tiene ningún tipo de miedo a la hora de enfrentar a todos estos chicos jóvenes que han tenido grandes torneos. Eso le da igual. Juega su tenis y no tiene ningún problema a la hora de variar. No tiene miedo de jugar sobre la línea de fondo y atacar pronto la bola, tampoco tiene miedo de intercambiar 20 golpes para ganar un punto. No tiene miedo de encontrar una manera de ganar, y a mí, personalmente, me gusta ver eso".

Connors ganó 8 Grand Slams y fue el número uno del ranking durante cinco temporadas.

Más allá de reconocer que se siente reflejado en Djokovic por su fuego competitivo, Connors no quiso jugársela a la hora de elegir un miembro del Big 3 como el mejor de todos: "Las rivalidades son geniales, es el motivo por el que la gente decide ver este deporte, ver un partido y la emoción que desprende. Como tenista tienes que encontrar una razón para luchar más, ir más al límite y salir vencedor. ¿Cómo encuentras eso? ¿En qué te apoyas cuando decides bajar a los infiernos? A veces tienes que encontrar algo que hace que salgas de ahí con más motivación para superar a tu rival", cerró.

Connors conduce un podcast sobre tenis junto a su hijo.

Djokovic acumula récords en Grand Slams, Masters 1000 y en casi todos los ámbitos del tenis. Como no podía ser de otra forma, también tiene la marca histórica de más semanas como número uno del ranking (373) y de más años cerrados como el mejor jugador del mundo. No obstante, alcanzó un nuevo nivel: su pase del quinto al primer puesto fue la escalada más grande al máximo escalafón del planeta.