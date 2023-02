El ex River al que Gallardo no le permitió retirarse en el club: “Agradezco que me lo dijo en la cara”

El pasado sábado River cosechó la primera derrota de la era de Martín Demichelis. En el estadio Mario Alberto Kempes y ante Belgrano, el rival que lo venció en la promoción de 2011 y lo condenó a jugar el torneo de la Primera B Nacional, el Millonario perdió 2-1 y volvió con las manos vacías a Buenos Aires.

Para el Pirata fue clave la presencia de Ariel Rojas, una de las máximas figuras del partido. El Chino, de 37 años, quien supo defender en dos ciclos la camiseta de la banda roja (2012-2015 y 2017-2018), enfrentó los micrófonos tras la victoria de su equipo y, entre otras cosas, se refirió a su sueño frustrado en la institución de Núñez y el recuerdo que tiene sobre Marcelo Gallardo.

"Fue un deseo que la verdad lo quise cumplir. El poder retirarte en River tenés que ganártelo partido a partido, año atrás año. Cada vez que pasa un torneo en River hay una evaluación, distintos jugadores que van llegando en los mercados de pases y a mi, lamentablemente, me tocó irme", recordó tras su partida definitiva a mediados del 2018, cuando rescindió su contrato.

"Marcelo Gallardo en ese momento me lo comunicó, decidió que yo no siguiera y me tocó ir hacia otro rumbo" contó. Con respecto a sus sensaciones tras conocer la decisión de Napoleón, añadió: "No sé si frustración es la palabra. Si era mi deseo en ese momento el de seguir, pero trato de cada situación sacar algo positivo".

Sobre su regreso en febrero de 2017 tras su paso por el Cruz Azul, Rojas reveló: "Cuando volví de México tuve seis meses muy buenos, después llegaron refuerzos por la Copa, me lesioné en enero y me costó encontrar lugar en el equipo. Ahí fue cuando Marcelo me comunicó que no iba a continuar. Yo sentía si tenía para poder dar, pero también entiendo del otro lado las decisiones de los entrenadores y agradecí siempre que Marcelo haya sido sincero y que me lo haya dicho en la cara. Eso siempre es lo mejor".

Para finalizar, sin guardarle rencor al técnico más ganador de la historia del Millonario, Rojas sentenció: "Nada más que palabras de agradecimiento para Marcelo y todo su cuerpo técnico. Fue un placer haber estado en River tanto tiempo y haber trabajado con ellos, aprendí muchísimo".