El DT que se imagina dirigiendo al Millonario: "Sé que voy a pasar por River y también por la Selección argentina"

Cada vez que tiene oportunidad, aprovecha para expresar su deseo. Germán Burgos, quien fuera campeón de la Copa Libertadores 1996 con el buzo de arquero de River, mantiene intacto su sueño de, en un futuro, ser el director técnico del club de sus amores, en el cual llegó en el año 1994 procedente de Ferro, donde debutó en Primera.

Con la camiseta del elenco de Núñez gritó campeón en el Apertura de 1994 (terminando este torneo sin haber perdido ningún partido), la Copa Libertadores de América 1996 (donde tuvo una destacada actuación en la primera final parando un penalti clave), el Campeonato Apertura de 1996, el Campeonato Clausura 1997, el Campeonato Apertura de 1997 y la Supercopa Sudamericana de 1997.

El Mono Burgos se encuentra actualmente sin club.

En las últimas horas, en su charla en el podcast Bendita Afición, Burgos se refirió al deseo de dirigir al Millonario: "Yo sé que voy a pasar por River seguramente y también por la Selección argentina. Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo. El fútbol te coloca a los componentes en su lugar, siempre es así. Si no es ahora, será otro año, el otro año o el otro año".

Luego de ser el ayudante de campo de Diego Simeone durante más de diez años, el Mono tuvo su segunda experiencia como director técnico en Newell's, donde no le fue como esperaba. Allí dirigió un total de 15 partidos, donde cosechó cuatro triunfos, seis empates y cinco derrotas). Su primer desafío como DT principal fue en el 2010, cuando logró el ascenso con el Real Carabanchel.

"Mi idea es hacer el camino que me propuse, sino no hubiese sido Germán Burgos. Si yo no me propongo como primer entrenador, entonces no sería yo. Es buscar tu sueño y tu vida. Ahora quiero que me insulten a mí. Me cansé de que me aplaudan", sentenció el Mono, quien actualmente se encuentra sin club.