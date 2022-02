El Mono Burgos fue presentado oficialmente en su nuevo, y exótico, club

Germán Burgos fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Aris Salónica, de la Superliga de fútbol de Grecia. Esta será la segunda experiencia del Mono como DT, luego de su paso por Newell's Old Boys de Rosario, lugar donde estuvo tan sólo tres meses.

"Germán Burgos, nacido el 16 de abril de 1969 en Mar del Plata, Argentina, firmó un contrato de 2,5 años con nuestro equipo. Como jugador jugó en la posición de portero con la titularidad en el Club Ferro Carril Oeste, River Plate, RCD Mallorca y Atlético de Madrid. Con la camiseta de River Plate ganó 5 campeonatos de Argentina, 1 Copa Libertadores y 1 Copa Sudamericana de 1994 a 1999", comenzó el club en su presentación.

Y, en su página oficial, añadió: "Su carrera como entrenador comenzó en 2011, cuando dirigió a Diego Simeone en el Calcio Catania durante 18 partidos, seguido por Racing Club el mismo año durante 19 partidos y Atlético de Madrid durante 8,5 años desde enero de 2012 hasta agosto de 2020, completando 479 partidos oficiales. Germán Burgos en el banquillo del equipo madrileño, como colaborador directo de Diego Simeone, ganó 1 campeonato de España, 1 Copa de España, 1 Supercopa de España, 2 Europa League y 2 Supercopa de Europa. En 2021, el argentino de 52 años asumió la dirección técnica de Newell's Old Boys durante 3 meses y 15 partidos".

Ni bien firmó su nuevo contrato, el Mono brindó sus nuevas palabras como DT del elenco griego: "Estoy muy feliz de emprender uno de los clubes más históricos de Grecia. Soy optimista por naturaleza, tengo un gran apetito y junto con mis jugadores haremos todo lo posible para traer el éxito al equipo. No me gustan las palabras, nos espera mucho trabajo", declaró "El Mono" Burgos tras firmar su contrato.

En el plantel, Burgos hallará a tres compatriotas: el extremo Daniel Mancini (ex Newell’s), el enganche Mateo García (ex Instituto de Córdoba) y el mediapunta Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata). También está el nacionalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate).