Flamengo sancionó a Arturo Vidal en la previa del Mundial de Clubes

El Flamengo de Brasil, quien este martes afrontará las semifinales del Mundial de Clubes, decidió sancionar duramente al futbolista chileno Arturo Vidal, multándolo con el 10% de su salario por su reacción al arrancar el partido ante el Boavista desde el banco de suplentes.

La semana pasada, el Mengao venció 1-0 a Boavista por el Torneo Carioca Serie A y, en el mismo, el ex mediocampista del Bayern Múnich arrancó el partido como sustituto lo cual no fue tomado de buena manera por el trasandino que, al sentarse en el banco, arrojó botellas y unos botines que estaban al paso mostrando todo su enojo.

Luego del incidente, el Vidal salió a pedir disculpas en sus redes sociales allegando: "Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana", escribió en Instagram.

"Pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero un ganador", sentenció Vidal.