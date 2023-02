Vuelta clave: el único cambio que hizo Ibarra en el equipo de Boca pensando en Central Córdoba

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, paró en la práctica de fútbol un equipo con una sola variante con respecto al que viene de vencer a Atlético de Tucumán: la vuelta de Frank Fabra por Agustin Sández, para jugar ante Central Córdoba por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División.

El once que alineó el DT fue con Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernandez, Alan Varela, Juan Ramírez y Oscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa. Así, la idea de poner a otro volante (Equi Fernández) por un delantero, por ahora no la llevará adelante.

Frank Fabra vuelve al primer equipo de Boca.

La novedad de la practica fue la presencia de Miguel Merentiel, quien firmó su contrato por un año y fue presentado en las redes sociales, proveniente de Palmeiras, sin cargo y con una opción de compra de 3.000.000 de dólares. El plantel xeneize volverá a entrenarse este viernes, en Ezeiza, y el sábado entrenarán en casa amarilla para luego quedar concentrados.

Por el momento, no se pudo concretar la llegada del defensor de Huracán Lucas Merolla, quien a última hora del jueves se reunió con el presidente del Globo, David Garzón, para hablar de su futuro y de la posibilidad de renovar su contrato que vence el 30 de junio próximo. No obstante, el club de la Ribera no se da por vencido para tratar de incorporar al zaguero zurdo, de 27 años, una de las salidas es tratar de hacerle firmar un precontrato para que llegue libre a mitad de año.

La otra es, si Boca vende al exterior o da a préstamo a Esteban Rolón, tiene la posibilidad reglamentaria de tener una semana más para poder incorporar jugadores, en este caso tendrá 7 días más para llegar a un acuerdo con los dirigentes del club del Parque de los Patricios.