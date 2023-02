Turismo Carretera: el terminante anuncio de un referente histórico de Ford

Juan Pablo Gianini (44 años) será uno de los grandes ausentes en la primera fecha del Turismo Carretera que se llevara a cabo en el autódromo de Viedma el 12 de febrero. El piloto de Salto expresó que la decisión tiene que ver con cuestiones personales y laborales pero, a la vez, confirmó su participación en el TC Pick Up con su Ford Ranger.

"No es un tema de presupuesto ni de personal en el taller, sino es algo personal propio por trabajo, porque desde hace un par de años tengo una empresa, que se hizo muy grande, y no puedo dedicarle al automovilismo el grado de profesionalismo que requiere, al TC más que nada", indicó Gianini en diálogo con Campeones.

Juan Pablo Gianini hace un parate en el TC.

Además, agregó: "No funcionamos bien el año pasado, hice el análisis y entiendo que tengo que tomar una decisión que me duele mucho porque soy un apasionado de las carreras pero hoy pasa por mí la empresa, con muchas responsabilidades. Prefiero hacer las cosas bien, porque en 2022 no pude hacerlo como debía y terminé muy cansado"

"No digo que no voy a volver. El TC lo habíamos hecho a nuevo y los chicos lo están armando, lo mismo la camioneta. La idea es armarlo, probarlo y con tiempo acomodarnos para ver cuando puedo volver; también tengo los motores pero como no tengo definido mi futuro en la categoría no voy a hacer ninguna decisión apresurada", explicó.

Al momento de cerrar, no ocultó su tristeza: "Hoy es duro no largar, pero voy a seguir trabajando por la categoría. Estoy vigente, tengo el equipo, si vuelvo es para hacerlo de la mejor forma. La empresa me demanda mayor atención y tengo tanta pasión que tendría que haber armado un equipo para poder desligarme de algunas cosas. Lo estoy armando ahora pero lleva tiempo. Tengo en la cabeza volver al TC, por eso quiero arrancar, organizarme y si lo puedo hacer lo haré, sino veremos cómo seguir".