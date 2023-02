La promesa de Merentiel a los hinchas de Boca: “Lo que van a ver de mí es…”

Tras completar los trámites que atrasaron la presentación oficial de Miguel Merentiel, finalmente Boca oficializó la llegada de su segundo refuerzo. El delantero, proveniente del Palmeiras de Brasil, llegó a préstamo por un año con opción de compra por 3.000.000 de dólares.

En su presentación, donde se lo pudo observar luciendo la camiseta número 16 con su apellido (el dorsal que dejó libre Aaron Molinas, quien se fue a préstamo a Tigre), el flamante refuerzo de Hugo Benjamín Ibarra enfrentó los micrófonos. Sin dudarlo, le envió una promesa a los fanáticos.

Para comenzar, Merentiel le dejó un mensaje a los fanáticos de Boca: “Lo que van a ver en mí es garra todos los partidos, voy a dejar la vida por esta institución y voy a aportar desde donde me toque para el equipo. Lo mejor que pueda aportar. Me puedo complementar con otro 9, puedo jugar tranquilamente. Puedo picar a los espacios... Puedo picar y jugar. Estoy preparado para aportar desde donde me toque, para lo que diga el entrenador”.

A la hora de confesar el momento en el que su representante le habló del Xeneize, recordó: “Yo estaba en Palmeiras y tenía intereses de otros equipos, pero mi representante me llamó y me contó de la posibilidad de Boca y no lo dudé... Le dije ‘vamos con esta opción que es la mejor’. Y la verdad es que se trabajó muy rápido”.

Para finalizar, Merentiel reveló detalles del diálogo que mantuvo con el DT de Boca en su llegada: “Hablé con Ibarra, me recibió muy bien. Hablamos de las posiciones en las que me gustaría jugar y cosas del fútbol. Vengo de un club muy grande, que se trabaja muy bien. Traté de traerme algo de lo que tiene el fútbol brasileño. Estoy preparado para afrontar lo que venga”.