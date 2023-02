La nueva bomba de Beto Márcico sobre una de las figuras de Boca: "No está al nivel de..."

El pasado fin de semana, Boca se repuso de su derrota en Córdoba y dejó los tres puntos en la Bombonera. El Xeneize venció con contundencia a Platense y despejó algunas dudas que se habían generado a lo largo de la semana. Este sábado, en Liniers, el equipo de Hugo Ibarra visitará a Vélez en el José Amalfitani.

En la previa del duelo ante el Fortín, Alberto Márcico alzó la voz y dejó clara su postura con el respecto al presente del equipo. El Beto, que ha sido muy crítico en sus últimas apariciones, se refirió al presente de una de las principales figuras del último año: Luca Langoni.

Langoni retornó a la titularidad en el triunfo del pasado fin de semana ante Platense, en la Bombonera.

"Es muy bueno, es un jugador importante, pero si Villa está bien tiene que ser titular. Yo coincido con Ibarra. A los pibes hay que llevarlos despacio. Mirá lo que le pasó a Vázquez...", expresó el ídolo de Boca. A su vez, en su diálogo con TyC Sports añadió: "Langoni es muy rápido, muy atento, pero no está al nivel de antes, cuando hizo todos estos goles seguidos. No es titular indiscutido. Hizo méritos para ser tenido en cuenta y ser un buen primer cambio".

Con respecto al andar del equipo en la primera parte del año, Márcico destacó: "Me gusta Boca. ¿A nadie le gusta? Es un equipo muy difícil para jugarle porque a veces no sabés a qué juega y eso complica al que está enfrente. Tiene buenos jugadores y depende de las individualidades, no de lo colectivo. El problema de Boca es que no tienen pase profundo y se quedan tocando atrás. No pueden ganarles las espaldas a los volantes rivales".

Para finalizar, con respecto a la situación de Benedetto, quien ya cumplió las cuatro fechas de suspensión y podría sumar minutos en el duelo con Vélez, Márcico sentenció: "Si Benedetto está bien, es titular. Es un jugador importante. Los últimos partidos no estuvo bien física ni futbolísticamente pero puede recuperar el nivel enseguida".