"Si me llaman de Boca no lo dudaría": el campeón en Sudamérica que sueña con un llamado de Riquelme

Son muchos los futbolistas que han expresado sin vueltas las ganas de ponerse la camiseta de Boca y en las últimas horas irrumpió en escena Mateo Carabajal para dejar bien en claro que está esperando el llamado de Juan Román Riquelme. El defensor de Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana, lo expresó en diálogo con D Sports Radio.

"Siempre es lindo volver a la Argentina. Si hay algún llamado de algún equipo que me interese volvería porque me gustaría mucho. Se extrañan cosas de allá. Obviamente que si es uno grande, si llego a recibir el llamado de Boca no lo dudaría", confesó el surgido en Arsenal de Sarandí.

Mateo Carabajal.

De igual manera, Carabajal señaló que está muy a gusto en Ecuador: "Estoy muy cómodo desde que llegué por la organización, la gente, lo que es el club, que creció muchísimo. Después de las vacaciones nos encontramos con el predio nuevo, instalaciones más grandes, va creciendo y no bien me tocó llegar pudimos darle el primer titulo de la Liga Pro y sumar algunos más".

Independiente Del Valle venció en la ida de la Recopa Sudamericana a Flamengo por la mínima diferencia y palpitó lo que será la revancha, que se jugará el próximo martes en el Maracaná. "Sabemos que allá va a ser difícil pero le jugamos de igual a igual a cualquier equipo, tenemos ese funcionamiento y es lo que nos pide el técnico. Ojalá podamos traer esa copa", cerró.

Carabajal anotó el gol de la victoria ante el campeón de la Copa Libertadores y se transformó en el primer jugador en toda la historia de la Recopa Sudamericana que anota en el día de su cumpleaños. ¿Lo llamará Román?